Беларусь и Пакистан заинтересованы в повышении динамики взаимодействия на всех уровнях

17 мая 2019 16:32 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел встречу с послом Пакистана Линой Салим Моаззам по случаю завершения ее дипломатической миссии в Беларуси, передает Trend со ссылкой на Агентство Belta.by

На встрече стороны отметили наличие существенного потенциала для наращивания белорусско-пакистанского политического диалога и торгово-экономического сотрудничества и выразили взаимную заинтересованность в повышении динамики взаимодействия на всех уровнях.

Министр выразил благодарность послу Пакистана за ее работу, направленную на развитие отношений двух стран.

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