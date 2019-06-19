Главная фан-зона II Европейских игр открылась у Дворца спорта в Минске

В Минске у Дворца спорта открылась главная площадка для болельщиков II Европейских игр, которая будет работать по 30 июня, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

Фан-зона будет принимать посетителей с 10.00 до 00.00, а в дни открытия и закрытия II Европейских игр - до 4.00.

"Мы два года шли к тому, чтобы сказать, что Минск готов к проведению II Европейских игр, приему участников, а также к тому, чтобы подарить очередной праздник. Мы хотим не только показать нашу обновленную столицу, но и познакомить иностранных гостей с благодушием, радушием и гостеприимством минчан", - отметил заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран.

Исполнительный директор II Европейских игр Саймон Клегг выразил надежду, что к крупнейшему спортивному событию в Беларуси приобщится множество людей. "Уже совсем скоро Минск примет лучших спортсменов Европы. Белорусская столица особенно прекрасна летом. Замечательно, что мы вместе сможем поучаствовать в этом грандиозном спортивном празднике на наших фан-зонах. Это очень важный момент в спортивной истории не только Европы, но и Беларуси. Хочу выразить огромную благодарность всем, кто принял участие в организации II Европейских игр: дирекции, Минску, Администрации Президента, Президенту", - сказал он.

Для минчан и гостей столицы организовали настоящий праздник, который будет длиться больше недели. Уже сегодня открылись десятки мини-зон с различными зонами активаций. Небольшими компаниями минчане играют в веселые игры, делают фото у красочных фотозон, дегустируют различные блюда и прохладительные напитки.

Многолюдно в зоне продажи сувенирной продукции: наибольшим спросом пользуются магниты, брелоки, бейсболки и майки с принтом Лесика.

И взрослым, и детям пришлась по душе игра в мини-фубол с очками виртуальной реальности. Забить гол в небольшие ворота не так просто, как кажется на первый взгляд. Испытать счастье выстроилась целая очередь. В нескольких зонах предлагают сыграть в игру "Дженга": из основания пирамиды из деревянных брусков ребята по очереди достают элементы и добавляют их в верхнюю часть. Те, кому активные игры не по душе, могут расположиться в мягких пуфах и сыграть в шашки и настольные игры.

Особо азартные и везучие стремятся попытать счастье в многочисленных розыгрышах и выиграть приз: съедобный мини-презент, сувенир, сертификат на бесплатный курс изучения английского языка. Потренировать иностранные языки перед мультиспортивным форумом здесь можно не только с профессиональными преподавателями, но и с их носителями. В день открытия фан-зоны ее посещают многочисленные гости из-за рубежа.

"Только утром приехали в Минск. Во время прогулки услышали звуки концерта и зашли сюда. Город такой зеленый и красивый. Попробовали в одном из павильонов квас и драники - белорусы уже покорили наши сердца своей едой. Завтра отправимся за билетами, пока не определились, на какие соревнования сходим", - говорят супруги Фатима и Аслан из Азербайджана.

На сцене выступают Президентский оркестр Беларуси под управлением Виктора Бабарикина и звезды белорусской эстрады: Руслан Алехно, Георгий Колдун, Ирина Дорофеева, Иван Вабищевич, Ксения Жук, Алена Ланская, Алексей Хлестов, Тариел Майсурадзе.

В программе работы фан-зоны у Дворца спорта, для которой определен международный и национальный форматы, также заявлены презентации НОКов стран - участниц II Европейских игр: Азербайджана, Израиля, Великобритании, Грузии, Италии, Венгрии, Турции, Латвии, Австрии, Румынии и России. На масштабной площадке у спортивного объекта будут представлены национальные кухни, ремесла, театральные коллективы и спортивные достижения этих стран. Запланированы выступления артистов и народных коллективов. Белорусская концертная программа будет представлена форматами Bright Kids, Bright Folk, Bright Stage, Bright Orchestra, Bright Dance. Организованы торговые точки, пункты продажи сувенирной продукции, фуд-корты.

Кроме музыкальной программы, на сцене у Дворца спорта развлекательное шоу представит радиостанция "Пилот ФМ". Во все дни работы фан-зоны будут действовать площадки с показательными выступлениями от Белорусской федерации петанка и Белорусского общественного объединения традиционных видов борьбы.

Дети смогут посетить мини-фан-зону, организованную совместно с ЮНИСЕФ. Ее торжественное открытие состоится днем 21 июня. Юных фанатов ожидает насыщенная ежедневная программа из мастер-классов, игр, спортивных активностей, конкурсов, флешмобов, театральных представлений, мотивирующих выступлений известных спортсменов и тренеров.

Во время II Европейских игр во Дворце спорта пройдут соревнования по самбо, греко-римской, вольной и женской борьбе.

Всего во время II Европейских игр в Беларуси будут работать десять фан-зон: у Дворца спорта, "Минск-Арены" и "Чижовка-Арены", остальные семь - в регионах. Каждая из них будет представлена в определенном формате: национальном, спортивном, молодежном, танцевальном. Фан-зоны в дневное время будут транслировать соревнования II Европейских игр, лучшие моменты спортивных состязаний и медальных церемоний, а по вечерам здесь развернутся концертные площадки, где выступят лучшие исполнители и коллективы.

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