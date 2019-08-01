Лукашенко отмечает активизацию двусторонних политических контактов с Швейцарией

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Федерального президента Швейцарской Конфедерации Уэли Маурера с национальным праздником - Днем основания Конфедерации. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера, передает Trend со ссылкой на Belta.by.

Глава государства выразил надежду на дальнейшее динамичное развитие плодотворного сотрудничества между Беларусью и Швейцарией на принципах взаимного уважения и дружбы, что соответствует интересам граждан обеих стран, способствует безопасности и стабильности в Европейском регионе.

"С удовлетворением отмечаю активизацию двусторонних политических контактов, а также наполнение новым практическим содержанием диалога по экономическим вопросам", - говорится в поздравлении. Александр Лукашенко пожелал Уэли Мауреру успехов и крепкого здоровья, а жителям многонациональной и дружелюбной Швейцарии - мира и благополучия.

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