Международная экологическая экспедиция завершила на БелАЭС замеры "нулевого фона"

21 августа 2019 09:35 (UTC+04:00)

Международная экспедиция завершила работу по замерам "нулевого фона" на территории, прилегающей к площадке сооружения Белорусской АЭС в Островецком районе, сообщает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

Во время экспедиции, проходившей с 15 по 20 августа, были выполнены все запланированные мероприятия. Полевая гамма-спектрометрическая съемка проведена более чем в 200 точках вокруг периметра площадки Белорусской АЭС и береговой линии рек. Измерения дополнены пешеходной и автомобильной гамма-съемкой, что позволило расширить площадь обследования.

Отобраны пробы воздуха, воды, почвы, донных отложений и растительности для лабораторных исследований. Две воздухофильтрующие установки для отбора проб радиоактивных аэрозолей и газообразного радиоактивного йода были размещены на штатном пункте наблюдений на метеорологической станции Маркуны. Вместе с этим были отобраны пробы для определения в воздухе радиоактивного углерода и трития.

"Наиболее эффективным использованием полученных замеров "нулевого фона" может стать проведение систематических наблюдений за радиоэкологической ситуацией в данном районе. Повторные измерения целесообразно провести спустя год после физического пуска Белорусской АЭС с привлечением представителей заинтересованной общественности", - полагают в Минэнерго.

В министерстве также добавили, что практический опыт и результаты проведенного общественного предэксплуатационного обследования могут быть тиражированы на других ядерных объектах в различных странах.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019 года, второй - в 2020-м.

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