В Минск на конференцию по борьбе с терроризмом приедут представители около 50 стран

29 августа 2019 12:31 (UTC+04:00)

Международная конференция высокого уровня под общим названием "Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий" 3-4 сентября состоится в Минске с участием представителей около 50 стран. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, передает Trend со ссылкой на Белта.

Совместное мероприятие по линии Беларусь - ООН организовано Министерством иностранных дел и Контртеррористическим управлением Организации Объединенных Наций. Оно логически продолжает международную встречу высокого уровня, которая была проведена в Минске под эгидой ОБСЕ в октябре прошлого года.

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