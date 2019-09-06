Золотовалютные резервы Беларуси выросли до рекордных $8,9 млрд

6 сентября 2019 17:23 (UTC+04:00)

Международные резервные активы Беларуси на 1 сентября, по предварительным данным, составили $8 891 млн (в эквиваленте), сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка, передает Trend.

Это новый исторический максимум.

За август золотовалютные резервы выросли на $263,1 млн (на 3%) после роста в июле на $337,2 млн (на 4,1%).

В августе правительством и Национальным банком Беларуси исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму около $550 млн.

Увеличению уровня золотовалютных резервов в августе способствовали покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", поступление средств от продажи Министерством финансов и Национальным банком облигаций, номинированных в иностранной валюте, увеличение стоимости монетарного золота и поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее $7,1 млрд.

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