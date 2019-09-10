На Гродненской ТЭЦ-2 устанавливают водогрейные электрокотлы мощностью по 30 МВт

На Гродненской ТЭЦ-2 устанавливают водогрейные электрокотлы мощностью 30 МВт каждый, сообщили БЕЛТА в РУП "Гродноэнерго", передает Trend.

Проект реализуется в соответствии с комплексным планом развития электроэнергетической сферы до 2025 года с учетом ввода Белорусской АЭС.

"В филиале "Гродненская ТЭЦ-2" РУП "Гродноэнерго" предусмотрена установка двух водогрейных электродных котлов мощностью по 30 МВт каждый в здании пиковой водогрейной котельной. Проектно-сметная документация по проекту разработана РУП "Белнипиэнергопром", - рассказали в РУП "Гродноэнерго".

Уже завершен подготовительный этап, начаты основные работы. В частности, ведется демонтаж железобетонных и металлических конструкций в ячейке установки электрокотлов, устройство фундамента под силовой трансформатор, замена оборудования и кабельных конструкций, сборка металлоконструкций под эстакаду токопроводов, устройство кабельных каналов.

Два электрокотла от шведского производителя прошли гидравлические испытания и доставлены на базу ТЭЦ-2. Поставлено и другое необходимое оборудование, в том числе трансформатор, распределительные устройства, релейная аппаратура.

Ввод оборудования в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2020 года.

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