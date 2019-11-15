Беларусь значительно увеличила экспорт электроэнергии

15 ноября 2019 16:26 (UTC+04:00)

Беларусь увеличила экспорт электроэнергии в январе-сентябре 2019 года практически в 2 раза до 1,5 млрд кВт.ч. Как передает Trend, об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики по итогам заседания коллегии ведомства.

"В январе-сентябре выработка электроэнергии (без блок-станций) составила 26,2 млрд кВт.ч (102,6% к январю-сентябрю 2018 года), экспортировано 1 510,4 млн кВт.ч (194,2%), общее потребление - 27,9 млрд кВт.ч (101%). Энергоснабжающими организациями отпущено 22,2 млн Гкал тепловой энергии", - сообщили в пресс-службе.

Объем поставки природного газа потребителям республики за 9 месяцев составил 13,8 млрд куб. м (100,5% к январю-сентябрю 2018-го), реализация сжиженного углеводородного газа - 42,5 тыс. т.

За 9 месяцев организациями торфяной промышленности добыто 2 472,8 тыс. т торфа (102,8% от установленного на сезон добычи 2019 года задания), произведено 746,2 тыс. т торфяных топливных брикетов и сушенки. Объем поставок торфяных топливных брикетов и сушенки на внутренний рынок составил 632,7 тыс. т (95,9% к уровню аналогичного периода 2018 года). Экспортировано 90,1 тыс. т торфяных топливных брикетов (100% к уровню аналогичного периода 2018 года).

"Энерго- и газоснабжающие организации, организации торфяной промышленности, входящие в систему Министерства энергетики, в целом обеспечили надежное и устойчивое снабжение потребителей тепловой и электрической энергией, природным и сжиженным газом, торфяным топливом в востребованных объемах", - резюмировали в пресс-службе.

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