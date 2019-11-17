Лукашенко будет баллотироваться на президентских выборах в Беларуси в 2020 году

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в воскресенье о намерении баллотироваться на выборах главы республики, запланированных на 2020 год, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я обязательно предложу свою кандидатуру, а люди сделают выбор", - сказал Лукашенко журналистам, говоря о перспективах участия в предстоящих президентских гонках в 2020 году и, как ожидается, в 2025 году. При этом он отметил, что не держится за этот пост. "Я посиневшими пальцами не буду держаться за это кресло, - заявил Лукашенко. - Но, если вы меня не попросите, я никогда не буду снимать свою кандидатуру".

Лукашенко не исключил, что следующие президентские выборы в Беларуси пройдут летом 2020 года.

"Конец августа - крайний срок. Мне кажется, летом эти выборы пройдут", - сказал Лукашенко. Комментируя замечание, что летом люди будут в отпусках, президент отметил, что тот, кто хочет, проголосует. "Зимой будет глупо [проводить президентские выборы], если мы сразу после этих выборов [парламентских] назначим очередные выборы. И оппозиция будет не готова к этим выборам, скажут, что Лукашенко вывел их из строя и проводит выборы для себя", - заявил президент.

О конституции

Он также отметил, что власти Беларуси не будут вносить поправки в конституцию к президентским выборам, запланированным на 2020 год. "Я заявлял о том, что нам надо идти к этому. Глупо было бы с моей стороны заявить, что мы к президентским выборам сменим конституцию, - сказал Лукашенко. - Элементы новой конституции, с точки зрения Конституционного суда, мне представлены".

По словам Лукашенко, в настоящее время юристы Конституционного суда представили свои предложения, затем будет сформирована более широкая группа специалистов, которые попробуют написать проект конституции и представить его главе государства. "Я уже, если сочту нужным, представлю ее всему обществу. И третий этап - это будет, скорее всего, обсуждение обществом этой конституции", - добавил президент.

Лукашенко обратил внимание, что спешки в работе над изменениями в конституцию не должно быть. "Никакие сроки я ставить не намерен и не собираюсь. Будет готов вариант - пойдем дальше ко второму, третьему, четвертому этапу. Именно так должна разворачиваться работа", - сказал он.

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