В Беларуси предлагают запретить продажу жевательных смесей с никотином в интернете

28 ноября 2019 09:39 (UTC+04:00)

В Беларуси предлагают запретить продажу жевательных смесей с никотином лицам до 18 лет и в интернете. Такие предложения рассматривались сегодня на рабочей встрече в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Как передает Trend, об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

Субъектов хозяйствования, которые ввозят и продают жевательные смеси с никотином и другие подобные продукты, становится все больше. В то же время особенности оборота таких смесей не установлены, поэтому министерство предложило рассмотреть вопрос о возможности регулирования. Необходимость определить условия продажи такого товара поддержали все участники совещания.

"Принимая во внимание возможную угрозу здоровью населения, эксперты вынесли на обсуждение предложения по ограничению реализации никотиносодержащих жевательных смесей и подобного рода товаров лицам, не достигшим 18 лет, по запрету на распространение их через интернет, применению закрытой выкладки товара, ограничению продажи в зависимости от доли содержания никотина и другие", - пояснили в МАРТ.

Участие в обсуждении приняли представители Минздрава, МВД, Госстандарта, областных центров гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, а также управлений торговли и услуг облисполкомов и Мингорисполкома.

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