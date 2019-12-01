Румас и Медведев встретятся 6 декабря

Состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с председателем правительства России Дмитрием Медведевым. Они договорились встретиться 6 декабря. Такая информация размещена на сайте Совета Министров Беларуси, передает Trend со ссылкой на сообщает БЕЛТА.

Телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны. "Был обсужден ход работы по согласованию дорожных карт по интеграции. Также премьер-министры договорись провести следующую встречу в пятницу, 6 декабря", - говорится в сообщении.

Дмитрий Медведев поздравил Сергея Румаса с юбилеем. Премьер-министр России пожелал своему белорусскому коллеге крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых созидательных успехов.

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