Перечень межведомственных информационных систем утвержден в Беларуси

4 января 2020 11:04 (UTC+04:00)

Перечень межведомственных информационных систем утвержден в Беларуси. Соответствующий приказ Оперативно-аналитического центра при президенте №437 от 27 декабря 2019 года сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

В перечень включены единая информационная система контроля за выполнением поручений главы государства; общегосударственная автоматизированная информационная система; система защищенной электронной почты для государственных органов и организаций; автоматизированная система государственной защищенной электронной почты ДСП, а также система межведомственного электронного документооборота государственных органов Республики Беларусь.

Документ вступает в силу после его опубликования.

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