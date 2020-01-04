Беларусь договорилась с Россией о поставке первой партии нефти по цене без премии

4 января 2020 19:00 (UTC+04:00)

"Белнефтехим" оформляет документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии, сообщили БЕЛТА в концерне "Белнефтехим", передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

"Работа по заключению контрактов на поставку углеводородного сырья из Российской Федерации в Беларусь по цене, исключающей премию поставщикам, продолжается. Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии", - сообщили в "Белнефтехиме".

В концерне также проинформировали, что объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года.

Как сообщалось, Россия 1 января остановила поставки нефти в Беларусь. Белорусские НПЗ (Мозырский НПЗ и "Нафтан") снизили загрузку до технологического минимума. В "Белнефтехиме" заявили, что готовы обеспечить потребности внутреннего рынка в автомобильном топливе в полном объеме. Экспорт нефтепродуктов временно приостановлен.

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