Китай призывает Японию придерживаться пути мирного развития - МИД

Китай призывает Японию придерживаться пути мирного развития и действовать осмотрительно в делах, касающихся военной безопасности, заявила представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

По сообщению СМИ, Япония рассматривает вопрос о модификации вертолетоносца "Идзумо" под авианосец для размещения на нем истребителей F-35B.

Хуа Чуньин сказала, что действия Японии в сфере военной безопасности всегда приковывают к себе внимание соседних стран и международного сообщества по историческим причинам.

Действия Японии могут нарушить 9-ю статью японской конституции, которая служит правовой гарантией того, что Япония будет придерживаться пути мирного развития в послевоенное время, сказала Хуа Чуньин.

"Мы призываем Японию больше делать в направлении укрепления взаимодоверия и продвижения регионального мира и стабильности", - сказала китайский дипломат.

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