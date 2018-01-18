Зимний урожай тростника приносит жителям деревни Лянгоуэр около 3 млн юаней в год (ФОТО)

Жители деревни Лянгоуэр, расположенной на берегу озера Байяндянь в волости Цицзяньфан городского уезда Жэньцю (провинция Хэбэй, Северный Китай), в период зимнего затишья полевых работ, косят тростник, из которого затем производят циновки и занавески, сообщает агентство Синьхуа.

Продукция экспортируется в более чем 10 государств и районов, включая США, Великобританию и Саудовскую Аравию.

Годовой доход от реализации изделий из тростника составляет около 3 млн юаней.

Вот так неприметный с виду тростник превратился для местных жителей в настоящий "золотой слиток".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.