Зимний урожай тростника приносит жителям деревни Лянгоуэр около 3 млн юаней в год (ФОТО)

18 января 2018 20:10 (UTC+04:00)

Жители деревни Лянгоуэр, расположенной на берегу озера Байяндянь в волости Цицзяньфан городского уезда Жэньцю (провинция Хэбэй, Северный Китай), в период зимнего затишья полевых работ, косят тростник, из которого затем производят циновки и занавески, сообщает агентство Синьхуа.

Продукция экспортируется в более чем 10 государств и районов, включая США, Великобританию и Саудовскую Аравию.

Годовой доход от реализации изделий из тростника составляет около 3 млн юаней.

Вот так неприметный с виду тростник превратился для местных жителей в настоящий "золотой слиток".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
AIIB никогда не станет соперником для других многосторонних банков развития
Китай 18 января 20:40
Внешнеторговый оборот в Кашгарской беспошлинной зоне в 2017 г. превысил $60 млн
Китай 18 января 20:25
На Фуцинской АЭС началась установка корпуса ядерного реактора "Хуалун-1" (ФОТО)
Китай 18 января 19:47
Запущен процесс строительства зоны свободной торговли Китай-Панама
Китай 18 января 18:34
Налогоплательщики в Китае сэкономили сотни миллиардов долларов благодаря реформе НДС
Китай 18 января 17:34
В Китае 50 иностранных дипломатов совместно обсудят строительство "Пояса и пути"
Китай 18 января 17:18
Шанхай продвигает новые постановления по привлечению иностранных специалистов
Китай 18 января 16:58
Большие панды Хуабао и Цзиньбаобао отправились в Финляндию (ФОТО)
Китай 18 января 16:48
Россия начала поставки С-400 в Китай
Россия 18 января 10:39
Эксперты предупредили об увеличении риска войны США с Россией и Китаем
США 18 января 08:27
Трамп не исключил торговой войны с Китаем
США 18 января 03:48
Китай снизит долю государства в трех крупнейших авиакомпаниях страны
Китай 17 января 13:55
В Китае в результате крупного ДТП погибли три человека
Другие страны 17 января 08:08
В Китае отозвали в 2017 году рекордные 20 млн автомобилей из-за проблем с качеством
Китай 16 января 12:55
Туркменистан закупает автобусы в Китае и Корее
Бизнес 16 января 11:36
Трамп и Си Цзиньпин обсудили проблему КНДР
США 16 января 09:55
Загоревшийся неделю назад нефтяной танкер затонул в Восточно-Китайском море
Китай 15 января 17:48
Лавров раскритиковал планы США по милитаризации космоса
США 15 января 12:25