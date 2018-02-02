Китай готов создать 400 высококвалифицированных футбольных команд в вузах - министерство

2 февраля 2018 19:15 (UTC+04:00)

Ожидается, что в 200 китайских вузах появятся собственные высококвалифицированные футбольные команды. Об этом передает агентство Синьхуа со ссылкой на Министерство образования КНР.

Каждый из этих вузов должен создать мужскую и женскую футбольные команды, заявил глава департамента по физкультурному, медицинскому и художественному образованию Минобразования Ван Дэнфэн.

Вместе с этим Минобразования продолжит продвижение реализации пилотной программы в избранных уездах и округах, где свыше 60 процентов начальных и средних школ обязаны предоставлять качественное футбольное образование, сообщил Ван Дэнфэн. На данный момент программой охвачено 102 уезда и округа.

Согласно опубликованным ранее Минобразованием данным, на конец 2017 года всего 20218 начальных и средних школ во всей стране начали предоставлять футбольное образование, чтобы заложить основу для развития футбола в университетах.

В 2015 году Минобразования совместно с другими пятью ведомствами выдвинули руководство по развитию футбольного образования, в соответствии с которым к 2020 году урок по футболу должен быть открыт в 20 тыс. школах, а к 2025 году - в 50 тысячи школах страны.

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Azernews Newspaper
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