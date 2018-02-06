Китай готовится запретить ICO и обращение криптовалют

Китай готовится принять новые регулирующие меры с целью запрета в пределах своей юрисдикции ICO (Initial Coin Offering - форма привлечения инвестиций в виде выпуска и продажи инвесторам новых криптовалют/токенов), а также операций с криптовалютами при проведении обменных операций, особенно через находящиеся за рубежом платформы. Эти меры, пишет китайская газета China Daily, "инициированы регуляторами после разоблачения некоторых незаконных действий вслед за запретом в прошлом году на торговлю подобными продуктами на внутреннем рынке", передает ТАСС.

"Как сообщил осведомленный источник, - отмечает издание, - Народный банк Китая (Центробанк) и другие регуляторы готовят пакет мер по дальнейшему ограничению ICO - операций по привлечению инвестиций по аналогии с первичным публичным предложением акций, и торговли криптовалютами как в стране, так и за ее пределами. Они будут запущены, когда для этого созреют условия".

Газета приводит мнение директора Центра финансовых технологий и изучения ценных бумаг в интернете при Китайском народном университете Ян Дуна, который считает, что эти меры могут включать более жесткий надзор за счетами в криптовалюте, "в особенности - по наблюдению за офлайновыми финансовыми транзакциями", а также за трансграничным движением денег в иностранных криптовалютах.

"Хотя это и нелегко - надзирать за торговлей иностранными криптовалютами, меры все же могут приниматься, включая рестрикции на онлайновую торговлю посредством блокирования аккаунтов в интернете, закрытие веб-серверов, запрет нелегальным трейдерам покидать страну и укрепление сотрудничества с зарубежными регуляторами", - полагает Ян Дун. Он также допускает создание "черного списка" трейдеров иностранными криптовалютами, а также запрещение им осуществлять операции такого рода в КНР.

В сентябре 2017 года Народный банк выпустил постановление, согласно которому китайским компаниям запрещено инвестировать в криптовалюты. По данным регулятора, введение таких мер вызвано "чрезмерной волатильностью этого рынка", а также обеспокоенностью ЦБ тем, что "некоторые криптовалюты представляют собой схемы мошенничества и финансовых пирамид". В январе регулятор издал новый документ, призывающий прекратить майнинг биткоинов в стране "из-за потребления большого количества электроэнергии, подогревания спекуляций виртуальными валютами", а также запрещающий китайским платежным учреждениям предоставлять услуги по обмену криптовалют.

Несмотря на действия финансового регулятора, полный запрет ICO и обращения криптовалют в Китае в ближайшее время вызывает сомнения: страна является одним из ключевых рынков для криптовалюты в мире. Согласно официальным данным за 2017 год, в КНР располагается около 80% майнинговых мощностей мира.

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