Доходы Государственной электроэнергетической инвесткорпорации Китая превысили 200 млрд юаней

В 2017 году активы Государственной электроэнергетической инвестиционной корпорации Китая превысили отметку в один триллион юаней (один доллар - 6,3 юаня), ее операционные доходы впервые перешагнули отметку в 200 миллиардов юаней и достигли 202,9 миллиарда юаней, сообщает агентство Синьхуа.

По состоянию на конец 2017 года мощности энергоблоков, принадлежащих корпорации, достигли 126 миллионов киловатт. В частности, доля энергоблоков, работающих на экологически чистых энергоносителях, составила более 45 процентов. Мощности фотогальванических энергоустановок корпорации превысили 10 миллионов кВт. Объем выработки электроэнергии корпорации составил 422,6 миллиарда кВт/ч.

В прошлом году корпорация закрыла работающие на угле энергоблоки мощностью в 510 тысяч киловатт, сократила мощности по производству угля на 1,5 миллиона тонн.

Кроме того, корпорация успешно приобрела австралийскую компанию Pacific Hydro, выиграла тендер на франчайзинговую эксплуатацию гидроэлектростанции Сан-Симан в Бразилии. В настоящее время корпорация ведет операции в 41 стране и регионе мира. Ее зарубежные активы достигли 70 миллиардов юаней.

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