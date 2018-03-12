Китай приветствует участие Японии в реализации инициативы "Пояс и путь"

12 марта 2018 10:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Китай приветствует участие Японии в реализации инициативы "Пояс и путь".

Об этом сообщил министр коммерции КНР Чжун Шань в воскресенье на пресс-конференции в рамках первой сессии ВСНП 13-го созыва.

Инициатива "Пояс и путь" является открытой, инклюзивной и прозрачной, указал министр.

Напомнив, что японская сторона уделяет повышенное внимание "Поясу и пути", Чжун Шань отметил, что Китай надеется на проведение сотрудничества с Японией в рамках этой инициативы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Китай три года подряд лидирует по производству и продажам автомобилей на новых источниках энергии
Китай 11:47
Китай собирается разработать закон об иноинвестициях
Китай 11:20
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Китай 10:43
Китайские депутаты разрешили главе государства править бессрочно
Китай 11 марта 12:58
Китай объявил о начале разработок стандарта мобильной связи 6G
Китай 10 марта 14:28
Япония будет просить у США освободить ее от таможенных сборов на сталь и алюминий
США 10 марта 13:45
Трамп и Си Цзиньпин обязались сохранять давление в отношении КНДР
В мире 10 марта 01:04
Китай призвал ЕС ускорить переговоры по двустороннему соглашению о защите инвестиций
Бизнес 9 марта 18:54
Инициатива Китая “Пояс и путь” приносит возможности для развития Беларуси - посол
Бизнес 9 марта 14:23
Ежемесячное число пользователей китайского мессенджера превысила один миллиард человек
ИКТ 9 марта 12:41
Китай позитивно оценил диалог между США и КНДР
Китай 9 марта 12:34
В Китае выпустят образец двигателя весом 500 тонн для тяжелой ракеты
Китай 9 марта 11:52
Валютные резервы Китая сократились в феврале
Бизнес 9 марта 10:19
Главы дипведомств США, Республики Корея и Японии проведут встречу в Вашингтоне - СМИ
В мире 8 марта 16:24
Казахстан расширяет свой транзитный потенциал для Европы
Бизнес 8 марта 10:06
В Китае рассказали о возможном соперничестве с США
Другие страны 8 марта 07:28
США попросили Китай разработать план сокращения торгового дефицита на $1 млрд
США 7 марта 20:23
Китай подтвердил отмену платы за роуминг данных до 1 июля
Китай 7 марта 17:45