БАКУ /Trend/ - Китай приветствует участие Японии в реализации инициативы "Пояс и путь".

Об этом сообщил министр коммерции КНР Чжун Шань в воскресенье на пресс-конференции в рамках первой сессии ВСНП 13-го созыва.

Инициатива "Пояс и путь" является открытой, инклюзивной и прозрачной, указал министр.

Напомнив, что японская сторона уделяет повышенное внимание "Поясу и пути", Чжун Шань отметил, что Китай надеется на проведение сотрудничества с Японией в рамках этой инициативы.

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