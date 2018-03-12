Китай три года подряд лидирует по производству и продажам автомобилей на новых источниках энергии

БАКУ /Trend/ - Китай лидирует по всему миру по количеству произведенных и проданных автомобилей на новых источниках энергии. За 2017 год в Китае были произведены 794 тысячи и проданы 777 тысяч автомобилей, работающих на новой энергии.

Об этом сказал министр промышленности и информатизации КНР Мяо Вэй пятого марта после открытия первой сессии ВСНП 13-ого созыва, проходя по “коридору министров”.

По словам Мяо Вэя, Китай занимает первые строчки в области производства и продажи автомобилей на новых источниках энергии. В доказательство министр привел данные: в настоящее время общее количество зарегистрированных автомобилей на новых источниках энергии в Китае насчитывается 1,8 миллиона и занимает свыше 50 процентов от общего количества подобных автомобилей по всему миру. Все популярные модели на чистой электрической тяге китайского производства способны пробегать расстояние свыше 300 километров, что вполне соответствует международному уровню.

В то же время в Китае устойчивыми темпами продвигается строительство инфраструктуры зарядных станций для электромобилей. По состоянию на конец прошлого года по всей стране насчитывалось 214 тысяч зарядных колонок общего пользования для электротранспорта, что на 51 процент больше в годовом исчислении и занимает первое место среди других стран. Свыше 80 процентов новых владельцев электромобилей установили собственные зарядные колонки.

Заметно повышается конкурентоспособность китайских предприятий, связанных с разработкой новых источников энергии. В 2017 году четыре китайских предприятия вошли в топ десять мировых предприятий по количеству произведенных автомобилей на новых источниках энергии. Первое и второе место в рейтинге самых продаваемых машин заняли китайские бренды BYD и BAIC BJEV с объемом сбыта в 113,7 и 103,2 тысячи соответственно. Китайские пассажирские автомобили на новых источниках энергии были реализованы уже в свыше 30 странах и регионах мира. Часть китайских предприятий по производству аккумуляторов и электродвигателей стали провайдерами для транснациональных автомобильных компаний. Согласно "Среднесрочному и долгосрочному плану развития автомобильной промышленности Китая", к 2025 году количество продаваемых автомобилей на новых источниках энергии за год в стране займет не меньше 20 процентов от общего количества проданных автомобилей.

Как заметил Мяо Вэй, по мере национального развития, технологического прогресса и усовершенствования зарядных устройств, в будущем ожидаются быстрые темпы роста в данной области.

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