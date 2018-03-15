Китай создаст новое министерство

Китай учредит новое министерство в целях продвижения развития сельскохозяйственного сектора и сельских районов. Об этом говорится в плане реформ структур Госсовета КНР, представленном на рассмотрение на 1-й сессии ВСНП 13-го созыва во вторник, сообщает агентство Синьхуа.

Министерство будет проводить изучение и внедрять стратегии, планы и политику, связанные с сельским хозяйством, сельскими районами и сельскими жителями.

Помимо этого, ведомство будет регулировать земледелие, животноводство, рыболовство, механизацию сельского хозяйства и качество сельскохозяйственной продукции.

Действующее Министерство сельского хозяйства будет упразднено.

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