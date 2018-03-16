В 2017 году инвестиции китайцев в зарубежную недвижимость достигли исторического максимума

16 марта 2018 14:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2017 году общий объем китайских инвестиций в зарубежную недвижимость составил 39,5 миллиардов долларов (около 250,2 миллиарда юаней), увеличившись на восемь процентов по сравнению с 2016 годом, следует из отчета международной консалтинговой компании в области коммерческой недвижимости Colliers International

Как отмечается, Китай установил новый исторический рекорд по этому показателю.

В 2017 году инвестиции Китая в европейскую недвижимость достигли 18,7 миллиарда долларов (около 118,4 миллиарда юаней) - рост на 336 процентов. Но доля инвестиций в недвижимость США была на 64 процента ниже, чем в 2016 году, и составила 5,9 миллиарда американских долларов (приблизительно 37,34 миллиарда юаней).

Между тем, инвестиции китайцев в недвижимость Азии выросли на 34 процента по сравнению с 2016 годом и составили 12,5 миллиарда долларов (приблизительно 79,2 миллиарда юаней). Крупнейшими рынками Азии стали Гонконг (6,9 миллиарда долларов), Япония (2,3 миллиарда долларов) и Сингапур (2,1 миллиарда долларов).

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