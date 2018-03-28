Си Цзиньпин и Ким Чен Ын провели переговоры (ФОТО)

По приглашению генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), председателя КНР Си Цзиньпина председатель Трудовой партии Кореи (ТПК), председатель Комитета по государственным делам КНДР Ким Чен Ын с 25 по 28 марта этого года совершил неофициальный визит в Китай.

Си Цзиньпин и Ким Чен Ын провели переговоры в Доме народных собраний в Пекине. Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань устроили приветственный банкет в честь Ким Чен Ына и его супруги Ли Соль Чжу. Они также вместе посмотрели художественные выступления.

В мероприятиях приняли участие член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, член ПК Политбюро ЦК КПК и член Секретариата ЦК КПК Ван Хунин, заместитель председателя КНР Ван Цишань.

В ходе переговоров Си Цзиньпин от имени ЦК КПК выразил Ким Чен Ыну горячее приветствие в связи с его первым визитом в Китай.

Си Цзиньпин выразил признательность за то, что Ким Чен Ын после 19-го съезда КПК направил ему поздравительное послание по случаю его переизбрания на пост генерального секретаря ЦК КПК и вступления в должность председателя Центрального военного совета (ЦВС) КПК. А несколько дней назад Ким Чен Ын, сразу после того как Си Цзиньпин был переизбран председателем КНР и председателем ЦВС КНР, снова направил ему поздравительное послание.

Китайская сторона высоко ценит нынешний визит Ким Чен Ына в Китай, который был совершен в особый момент и имеет большое значение, отметил Си Цзиньпин. По его словам, этот визит в полной мере отражает то, что товарищ председатель и Центральный комитет ТПК уделяют серьезное внимание развитию отношений с КПК и КНР.

В свою очередь Ким Чен Ын отметил, что в последнее время в Китае одно за другим произошел ряд крупных и радостных событий, так, в прошлом году успешно состоялся 19-й съезд КПК, а не так давно успешно прошли ежегодные сессии Всекитайского собрания народных представителей и Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая.

Ким Чен Ын сказал, что товарищ Си Цзиньпин пользуется поддержкой КПК и народа всей страны, стал ядром руководства и был переизбран председателем КНР и председателем ЦВС КНР. В соответствии с дружественной традицией КНДР и Китая он был обязан приехать в Китай, чтобы лично поздравить Си Цзиньпина.

В настоящее время ситуация на Корейском полуострове развивается быстрыми темпами, произошло много важных перемен, сказал Ким Чен Ын, добавив, что он был должен, с точки зрения дружбы и морали, своевременно лично проинформировать товарища генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина.

Си Цзиньпин отметил, что традиционная дружба между КНР и КНДР была собственноручно создана и тщательно культивирована старыми поколениями руководителей двух партий и двух государств и представляет собой общее драгоценное наследие двух сторон. Разделяя общие идеалы и убеждения, а также глубокую революционную дружбу, старые поколения руководителей наших двух стран доверяли друг другу, оказывали взаимную поддержку, тем самым вписав прекрасную страницу в историю международных отношений, сказал Си Цзиньпин. Он отметил, что старые поколения руководителей Китая и КНДР поддерживали тесные контакты, как родственники навещали друг друга. На протяжении долгого времени две партии и страны оказывали друг другу взаимную поддержку и осуществляли взаимодействие, внеся важный вклад в развитие дела социализма.

"Мы с товарищем председателем оба стали свидетелями развития отношений между КНР и КНДР", - сказал Си Цзиньпин, добавив, что обе стороны неоднократно заявляли о готовности непрерывно продолжать традиционную дружбу между КНР и КНДР, еще лучше развивать ее. Это стратегический и к тому же единственный верный для обеих сторон выбор, который был сделан исходя из истории и реалий, с учетом международной и региональной архитектоники, а также общей обстановки в отношениях между КНР и КНДР, - сказал Си Цзиньпин. - Этот выбор не изменится из-за какого-либо события или момента времени".

Си Цзиньпин подчеркнул, что КПК и китайское правительство придают большое значение развитию отношений дружбы и сотрудничества с КНДР. Сохранение, упрочение и развитие отношений между КНР и КНДР неизменно остаются непоколебимым курсом КПК и китайского правительства.

"Мы готовы вместе с товарищами из КНДР, не забывая о первоначальной цели и продвигаясь вперед рука об руку, содействовать долгосрочному, здоровому и стабильному развитию двусторонних отношений во имя двух стран и на благо их народов, и тем самым внести новый вклад в региональный мир, стабильность и развитие", - сказал Си Цзиньпин.

Ким Чен Ын сказал, что он был вдохновлен высказанным генеральным секретарем Си Цзиньпином важным мнением относительно развития дружбы между КНДР и КНР и отношений между двумя государствами и между ТПК и КПК.

Дружба между КНДР и КНР, которая была собственноручно создана и тщательно культивирована старыми поколениями руководителей двух сторон, является непоколебимой, сказал он. Продолжение и развитие дружбы с Китаем в условиях новой обстановки - это стратегический выбор КНДР, который остается неизменным в любой обстановке.

Ким Чен Ын отметил, что целью его нынешнего визита была встреча с китайскими товарищами, активизация стратегической коммуникации и углубление традиционной дружбы. Надеюсь, что в будущем у меня будет возможность часто встречаться с товарищем генеральным секретарем, поддерживать тесные контакты путем взаимной отправки спецпосланников и обмена письмами, чтобы вывести ведущую роль встреч на высоком уровне в отношениях между двумя партиями и двумя странами на новую высоту.

Стороны обменялись информацией о внутреннем положении в каждой из стран. Си Цзиньпин заявил, что 19-й съезд КПК утвердил грандиозный план всестороннего построения модернизированной социалистической державы: к 2020 г. всесторонне построить среднезажиточное общество, к 2035 г. в основном осуществить социалистическую модернизацию и к середине текущего века построить модернизированную социалистическую державу, которая станет богатой и могущественной, демократической и цивилизованной, гармоничной и прекрасной. КПК возглавит многонациональный народ страны в стремительном движении вперед и в самозабвенной работе по осуществлению китайской мечты о великом возрождении китайской нации.

"Мы отметили, что в последние годы товарищ председатель возглавлял ТПК и народ КНДР в деле принятия ряда активных мер по развитию экономики и улучшения народного благосостояния, что принесло большое число результатов", -- заявил Си Цзиньпин.

"Мы надеемся на политическую стабильность, экономическое развитие и счастье народа в КНДР, а также поддерживаем ТПК, возглавляемую товарищем председателем, в руководстве народом КНДР в процессе непрерывного следования пути социализма. Кроме того, мы поддерживаем все активные усилия товарищей из КНДР по развитию экономики и улучшению качества жизни народа", -- добавил Си Цзиньпин.

В свою очередь, Ким Чен Ын отметил, что со времени 18-го съезда партии ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, с колоссальным политическим мужеством и высоким чувством ответственности, выдвинул новые идеи и новые концепции, претворил их в жизнь, а также решил многочисленные проблемы, которые на протяжении долгого времени не имели решения и закончил большое число важных дел, стоявших на повестке, но ранее не завершенных. Все это является полным доказательством того, что путь, избранный КПК, является правильным и отвечает реалиям страны. В частности, товарищ генеральный секретарь потребовал от партии, чтобы она осуществляла эффективный самоконтроль, значительно укрепляла партийное строительство и усиливала всестороннее партийное руководство.

В настоящее время ТПК также активизирует усилия по борьбе против высокомерия, бюрократии и коррупции, добавил Ким Чен Ын. Он искренне пожелал Китаю непрерывно достигать новых грандиозных успехов во всестороннем построении среднезажиточного общества и модернизированной социалистической державы.

Лидеры провели углубленный обмен мнениями по ситуации в мире и на Корейском полуострове.

Си Цзиньпин отметил, что с начала этого года в ситуации на Корейском полуострове произошли позитивные изменения. Он высоко оценил важные усилия, которые приложила к этому КНДР. В вопросе Корейского полуострова Китай придерживается цели осуществления денуклеаризации полуострова, обеспечения мира и стабильности на полуострове, решения вопросов путем диалога и консультаций. Мы призываем все стороны поддержать улучшение отношений между Севером и Югом полуострова, сообща приложить реальные усилия к примирению и стимулированию проведения переговоров. Китайская сторона готова продолжить играть конструктивную роль в вопросе Корейского полуострова, прилагать общие со всеми сторонами, включая КНДР, усилия, вместе со всеми содействовать смягчению ситуации на полуострове.

Ким Чен Ын заявил, что сейчас ситуация на Корейском полуострове начала развиваться в лучшую сторону. КНДР взяла на себя инициативу и приняла меры для смягчения напряженности, выдвинула предложения по проведению мирного диалога. Следуя заветам председателя Ким Ир Сена и генерального секретаря Ким Чен Ира, мы стремимся к осуществлению денуклеаризации полуострова, это наша неизменная позиция. Мы полны решимости превратить отношения между Севером и Югом в отношения примирения и сотрудничества, провести встречу руководителей Севера и Юга, готовы вести диалог с американской стороной и провести двустороннюю встречу на высшем уровне. "Если южная Корея и США доброжелательно отреагируют на наши усилия, создадут атмосферу мира и стабильности, будут делать поступательные и синхронные шаги для достижения мира, тогда вопрос денуклеаризации полуострова может быть решен", - подчеркнул Ким Чен Ын, добавив, что в этом процессе мы надеемся усилить стратегические контакты с китайской стороной, совместными усилиями оберегать тенденцию проведения консультаций и диалога, а также мир и стабильность на полуострове.

До начала переговоров Си Цзиньпин провел церемонию встречи для Ким Чен Ына в Северном зале Дома народных собраний.

После переговоров Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань устроили приветственный банкет в честь Ким Чен Ына и его супруги Ли Соль Чжу. Во время банкета Си Цзиньпин произнес речь, в которой отметил, что неофициальный визит в Китай товарища Ким Чен Ына и госпожи Ли Соль Чжу в этот прекрасный период, когда с приходом весны все оживает, имеет чрезвычайно важное значение для углубления коммуникации, усиления координации и продвижения сотрудничества между двумя сторонами, это позволит вывести отношения между двумя партиями и двумя странами в новый исторический период на новую ступень и внести важный вклад в содействие миру, стабильности и развитию в регионе. Я только что провел откровенные и дружественные переговоры с председателем Ким Чен Ыном. Мы сошлись во мнении, что продолжение и развитие традиционной дружбы между Китаем и КНДР отвечает общим интересам двух сторон, это общий стратегический выбор двух сторон. Как бы ни менялась ситуация в мире и регионе, мы продолжим крепко держать тенденцию глобального развития и общее положение в отношениях между Китаем и КНДР, усилим контакты на высоком уровне, углубим стратегическую коммуникацию, расширим обмены и сотрудничество на благо народов двух стран и народов всех стран мира.

Выступая с речью на банкете, Ким Чен Ын отметил, что в связи с беспрецедентными изменениями в ситуации на Корейском полуострове он совершил своевременный визит в Китай, исходя из желания содействовать миру и стабильности на Корейском полуострове, а также продолжать и развивать дружбу между КНДР и Китаем.

По словам Ким Чен Ына, тот факт, что он выбрал Китай в качестве пункта назначения своего первого зарубежного визита, свидетельствует о его желании продолжить традицию дружбы между КНДР и Китаем и о том, насколько он дорожит дружбой между двумя странами.

"У меня состоялись успешные переговоры с генеральным секретарем Си Цзиньпином по развитию отношений между двумя партиями и двумя странами, по нашей внутренней ситуации, по вопросам поддержания мира и стабильности на Корейском полуострове и по другим вопросам", - сообщил Ким Чен Ын.

"Уверен, что моя первая встреча с генеральным секретарем Си Цзиньпином, которая состоялась этой весной, полной радостей и надежд, принесет блестящие успехи в развитии дружбы между КНДР и Китаем и будет способствовать миру и стабильности на Корейском полуострове", - констатировал Ким Чен Ын.

В ходе визита Ким Чен Ына в Китай Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань в государственной резиденции "Дяоюйтай" устроил банкет в честь лидера КНДР и его супруги Ли Соль Чжу. Назвав эту резиденцию "очевидцем" развития двусторонней традиционной дружбы, Си Цзиньпин отметил, что установленные старыми поколениями партийных и государственных руководителей двух стран теснейшие отношения служат образцом для двух сторон. Он высказал пожелание, чтобы председатель Ким Чен Ын с супругой чаще посещали Китай.

Ким Чен Ын высоко оценил двустороннюю дружбу и выразил готовность совместно с товарищем генеральным секретарем придерживаться благородной воли руководителей старых поколений, продолжать и развивать двусторонние дружественные отношения, которые, невзирая на невзгоды, сохранили свою первоначальную суть, и в новой обстановке способствовать их выведению на еще более высокий уровень.

Ким Чен Ын также посетил Выставку инновационных достижений Академии наук Китая после проведения 18-го съезда КПК. Почетный гость восхитился успехами Китая в сфере науки, технологий и инновационной деятельности и оставил памятную надпись.

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