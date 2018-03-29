Город на юге Китая инвестирует около $18 млрд в улучшение экологии

29 марта 2018 17:14 (UTC+04:00)

Правительство южнокитайского города Шэньчжэнь заявило, что к 2020 году инвестирует около 111,8 миллиарда юаней (17,8 миллиарда долларов) в улучшение экологии и социальное управление, сообщает агентство "Синьхуа".

Согласно плану устойчивого развития, руководство города намерено интегрировать такие технологии, как переработка отходов, очистка сточных вод, восстановление окружающей среды, биологическая очистка, большие данные, облачные вычисления и искусственный интеллект.

К 2020 году Шэньчжэнь станет лидирующим городом с точки зрения устойчивого развития экономики, общества и окружающей среды, а к 2030 году - инновационным городом международного класса, сказано в плане.

В феврале текущего года Госсовет КНР одобрил создание в Шэньчжэне, Тайюане и Гуйлине инновационных показательных зон в целях реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года - плана по ликвидации бедности во всем мире к 2030 году.

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