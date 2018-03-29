В Китае начались торги нефтяными фьючерсами в юанях

На Шанхайской международной энергетической бирже начались торги нефтяными фьючерсами, номинированные в юанях, сообщает агентство Жэньминь Жибао.

В первый день торгов были получены положительные результаты - стоимость сентябрьских нефтяных фьючерсов увеличилась на более чем 3,5 процента, объем поступивших финансовых средств за девять минут после начала торгов составил 100 миллионов юаней.

Фьючерс на сырую нефть – первый вид международного фьючерса Китая. Стоимость в юанях - одна из отличительных особенностей китайских нефтяных фьючерсов. Согласно плану, стоимость и расчет нефтяных фьючерсов будут устанавливаться и производиться в юанях, принятие иностранной валюты, в том числе и американских долларов, будет использоваться в качестве гарантийного фонда.

"Китайские нефтяные фьючерсы будут рассчитываться в юанях, их стоимость будет отражать цену импорта на условиях CIF, что позволит китайским предприятиям лучше управлять риском изменения цен", - заявил заместитель директора Отдела по контролю над ценными бумагами Комитета по контролю над ценными бумагами КНР Чэн Синь в интервью СМИ.

Согласно данным, в 2017 году объем потребления нефти в Китае достиг 610 миллионов тонн, объем импорта составил 420 миллионов тонн, внешняя зависимость - 70 процентов. КНР уже стала первым в мире импортером сырой нефти. Однако в связи с колебаниями международных цен на нефть в последние годы, соответствующие китайские предприятия сталкиваются с относительно большими рисками, увеличиваются неопределенные факторы в операционном развитии.

Относительно значимости нефтяных фьючерсов, инсайдеры отметили, что нефтяные фьючерсы, вышедшие на шанхайскую биржу, смогут лучше обеспечить высококачественное развитие реального сектора китайской экономики, предоставят для предприятий индустрии эффективный инструмент управления рисками, ценовой стандарт, а также создадут новую структуру, благоприятную для формирования полностью открытого финансового рынка. Вместе с этим, нефтяные фьючерсы в юанях предоставят мировым инвесторам больше возможностей для выхода на китайский рынок, а также более разнообразный выбор для инвестирования.

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