Премьер госсовета КНР призвал к усилению конкурентоспособности в сельхозсекторе

30 марта 2018 19:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян призвал к работе над улучшением структуры растениеводства и усилением конкурентоспособности в сельскохозяйственном секторе страны.

Ли Кэцян заявил об этом в письменном указании общекитайской весенней рабочей конференции по сельскохозяйственному производству, которая прошла 28-29 марта в уезде Чжэндин провинции Хэбэй на севере Китая.

Он призвал руководство различных уровней проводить сплоченную земледельческую работу в весенний период, которая является ключевой в сельскохозяйственном производстве, а также проводить более серьезную политику поддержки и координации в области поставок и контроля за болезнями животных и растений.

Необходимо продвигать интегрированное развитие сельскохозяйственного, промышленного сектора и сферы услуг в сельской местности, а также изменять модель управления в сельхозпроизводстве, отметил Ли Кэцян.

Он также призвал прикладывать усилия по повышению конкурентоспособности в сфере сельского хозяйства и расширять каналы получения земледельцами прибыли, что поможет внести вклад в модернизацию сельского хозяйства и сельской местности.

Вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа на встрече заявил, что обеспечение продовольственной безопасности является первостепенной задачей в развитии сельского хозяйства, сельской местности и уровня жизни сельского населения в Китае, призвав улучшать структуру растениеводства и увеличивать объем производства зерна.

Ху Чуньхуа также призвал развивать реформы в сельской местности, проводить проверку всех видов сельских коллективов, совершенствовать управление в них для предотвращения убытков.

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