Китайские ученые разрабатывают радар для отслеживания москитов

Китайские ученые на основе секретных оборонных технологий разрабатывают устройство для отслеживания москитов в пределах двух километров, которое позволит "спасти миллионы жизней" от укусов "самых смертоносных насекомых" планеты, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание South China Morning Post.

По данным издания, новый прибор будет улавливать звуки взмахов крыльев москита на расстоянии около двух километров. Как сообщил газете исследователь, принимающий участие в разработке, но пожелавший сохранить анонимность, в тестировании радара задействованы "секретные технологии", которые используются Китаем в оборонной сфере. Прототип устройства уже проходит испытания в оборонной лаборатории Пекинского технологического института (BIT).

"Распознание и слежение за отдельными целями размером с москита больше не относится к области научной фантастики. Вообще-то мы уже очень близко к выводу этой технологии из лаборатории и ее использованию для спасения жизней", — рассказал изданию неназванный собеседник.

Как пишет газета, современные военные радары способны улавливать эхо малых объектов на большом расстоянии. К примеру, американская противоракетная система "X-band radar" может распознавать объект размером с бейсбольный мяч на расстоянии 4 тысяч километров.

Китай располагает аналогичными устройствами в оборонной сфере, однако некоторые ученые полагают, что данные военные технологии можно использовать и в борьбе с москитами. Так, в конце прошлого года центральное правительство Китая выделило около 12,9 миллиона долларов на создание полноценного радара для отслеживания опасных насекомых.

Издание отмечает, что москиты являются разносчиками многочисленных опасных болезней, в том числе вируса Зика, и от укусов этих насекомых в общей сложности погибло больше людей, чем в результате всех вместе взятых войн. По данным Всемирной организации здравоохранения, от укусов москитов ежегодно умирает более одного миллиона людей.

По словам профессора и специалиста по насекомым Китайского сельскохозяйственного университета Пекина Лю Синьюэ, новый радар станет "высокоточным оружием в нашей войне против самого смертоносного создания на Земле". "Устройство позволит спасти миллионы жизней", — подчеркнул ученый.

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