Китай и Зимбабве повышают отношения до уровня стратегического партнерства

4 апреля 2018 12:37 (UTC+04:00)

Китай и Зимбабве решили повысить двусторонние отношения на уровень всеобъемлющего сотрудничества и стратегического партнерства. Такое мнение высказали председатель КНР Си Цзиньпин и президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва на встрече, состоявшейся в Доме народных собраний в Пекине, сообщает агентство "Синьхуа".

По словам Си Цзиньпина, определение Мнангагвой Китая первой после вступления в должность главы Зимбабве посещаемой страной за пределами Африки демонстрирует высокое внимание президента к отношениям с Китаем. Будучи "всепогодным" другом Зимбабве, Китай намерен поддерживать двусторонние контакты на всех уровнях, активизировать стыковку стратегий, укреплять гуманитарно-культурное сотрудничество и интенсифицировать взаимодействие по региональным и международным делам.

Мнангагва вновь поздравил Си Цзиньпина с избранием на пост председателя КНР и выразил благодарность Китаю за оказанную за многие годы помощь в сфере улучшения уровня жизни населения Зимбабве. По его словам, Зимбабве будет и дальше придерживаться политики одного Китая, содействовать отношениям всеобъемлющего сотрудничества и стратегического партнерства с Китаем и расширять двустороннее взаимодействие в области торговли, инвестиций, науки и техники, телекоммуникаций и инфраструктуры. Президент также высказался в поддержку участия африканских стран в строительстве "Пояса и пути".

"Китай всегда стоит на стороне широкого числа развивающихся африканских стран и является искренним другом и надежным партнером Африки", - заверил глава китайского государства.

После переговоров главы обоих государств присутствовали на церемонии подписания ряда документов о двустороннем сотрудничестве.

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