Минкоммерции КНР: Китай не хочет торговой войны с США

6 апреля 2018 09:37 (UTC+04:00)

Китай не хочет торговой войны с США, но и не боится ее, говорится в заявлении министерства коммерции КНР в ответ на то, что президент Дональд Трамп поручил торговому представителю США изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов, передает РИА Новости.

"Наша позиция по проблемам в торговых отношениях с США остается довольно четкой, мы не хотим торговой войны, но мы ее не боимся", — говорится в заявлении ведомства.

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