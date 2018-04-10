Си Цзиньпин приветствует 40 лет политики реформ и открытости

Китай начал свой исторический путь политики реформ и открытости в 1978 году и китайцы писали восхитительную главу эпопеи развития страны и нации на протяжении последних сорока лет. Об этом во вторник заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

По прошествии последних четырех десятилетий китайский народ значительно раскрыл и повысил производительность в Китае посредством упорной работы и благодаря непоколебимому духу, заявил Си Цзиньпин на церемонии открытия ежегодной конференции Боаоского азиатского форума - 2018.

На протяжении минувших 40 лет китайцы проложили путь социализму с китайской спецификой посредством проведения решительного исследования с духом новаторства, подчеркнул председатель КНР.

На протяжении 40 лет китайский народ продолжал продвигаться вперед и продемонстрировал мощь нации, идя нога в ногу с прогрессом нашего времени.

"По прошествии последних четырех десятилетий китайцы принимают мир с распростертыми объятиями и активно вносят свой вклад в мир", - сказал Си Цзиньпин.

"Сегодня китайцы могут с гордостью сказать, что политика реформ и открытости стала второй революцией Китая, которая не только коренным образом изменила страну, но также оказала большое влияние на весь мир", - добавил Си Цзиньпин.

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