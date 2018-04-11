Китай приветствует усилия Ирана развивать сотрудничество в мирном атоме

11 апреля 2018 17:50 (UTC+04:00)

Китай приветствует усилия Тегерана по укреплению внутреннего регулирования над использованием ядерной энергии и стремление развивать сотрудничество в области мирного атома с другими государствами в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил в среду директор департамента МИД КНР по контролю над вооружениями Ван Цунь, передает РИА Новости.

"Гражданское использование атомной энергетики стало важной составляющей СВПД, что также является гарантией того, что Иран имеет право на использование мирного атома, мы остаемся сторонниками того, чтобы сотрудничество по мирному атому стало одним из важнейших пунктов реализации СВПД. Мы приветствуем усилия ЕС, России и Ирана в этой сфере", — заявил Ван Цунь на открытии семинара по сотрудничеству Китая и Ирана в сфере гражданского использования атомной энергетики.

По его словам, которые приводятся на сайте внешнеполитического ведомства КНР, "Китай высоко ценит усилия Ирана по укреплению внутреннего контроля и регулирования в ядерной сфере, а также присоединение Тегерана к международным соглашениям по нераспространению ядерного оружия, что может стать стимулом для развития сотрудничества всего мирового сообщества с Ираном в сфере мирного атома".

"Китай продолжит неуклонно продвигать развитие сотрудничества с Ираном в области мирного использования атомной энергетики", — отметил дипломат.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

В обмен на постепенное снятие санкций власти Ирана согласились демонтировать тысячи центрифуг по обогащению урана, занялись реконструкцией реактора на тяжелой воде в Араке, а также открыли доступ на свои объекты для наблюдателей МАГАТЭ, которые по итогам инспекций предоставляют отчет о соблюдении или нарушении достигнутых договоренностей.

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