Центробанк Китая назвал конкретные меры по продвижению финансовой открытости страны

БАКУ /Trend/ - Руководитель Народного банка Китая И Ган на подфоруме "Нормализация денежно-кредитной политики" в рамках Боаоского Азиатского форума 2018 года отметил, что относительно заявленного председателем КНР Си Цзиньпином значительного упрощения выхода на китайский рынок, в том числе и финансовый, Народный банк Китая и разные другие ведомства по финансовому контролю будут прикладывать усилия для осуществления этой меры, а также по плану Центрального комитета КПК и Госсовета КНР, будут значительно расширять внешнюю открытость финансового сектора и повышать его международную конкурентоспособность.

Китай будет следовать трем принципам в открытости финансовой индустрии

И Ган сказал, что Китай будет придерживаться следующих трех принципов в продвижении внешней открытости финансовой индустрии: во-первых, принципа национального режима и негативного списка до доступа на рынок; во-вторых, внешней открытости финансовой индустрии, которая будет совмещаться с реформированием механизма образования валютного курса и процессом конвертируемости по капитальным счетам; в-третьих, принципа предотвращения финансовых рисков с целью соответствия способностей финансового контроля финансовой открытости.

Шесть мер по финансовой открытости будут реализованы до конца июня

По заявлению И Гана, на основе духа "неотложного и стремительного" осуществления мер по открытости, о котором говорил председатель КНР Си Цзиньпин, ниже перечисленные меры в финансовой сфере будут реализованы в течение нескольких последующих месяцев:

Снятие ограничений на долю акций в иностранном капитале в банках и компаниях по управлению финансовыми активами, продвижение принципа одинакового отношения, как к китайским, так и к иностранным предприятиям. Зарубежным банкам будет разрешено одновременно учреждать свои филиалы и дочерние компании в Китае.

Максимальный лимит на иностранный пакет акций в компаниях по ценным бумагам, управлению фондами, фьючерсам и страхованию увеличится до 51 процента, а через три года ограничения и вовсе будут сняты.

Отменяется требование о том, чтобы среди акционеров компаний, работающих в сфере ценных бумаг, на совместном капитале была, как минимум, одна брокерская компания.

С целью постепенного совершенствования механизма взаимной связи между биржами материкового Китая и Гонконга, с первого мая, объем ежедневных квот, установленный для механизма перекрестных торгов, увеличится в четыре раза, а именно с 13 миллиардов до 52 миллиардов на шанхайской и шэньчжэньской биржах, а также с 10,5 миллиарда до 42 миллиардов на гонконгской бирже.

Будет разрешено иностранным инвесторам, которые отвечают соответствующим требованиям, работать в качестве страховых агентов и заниматься страховой оценкой и экспертизой в Китае.

Расширение сферы деятельности страховых брокеров на иностранном капитале до уровня китайских учреждений.

Другие пять мер по финансовой открытости будут введены до конца года

И Ган также отметил, что до конца года Китай введет следующие меры:

Стимулирование привлечения иностранных инвестиций в банковский и финансовый секторы, в том числе в трасты, финансовой лизинг, автокредитование, брокерские услуги и потребительское кредитование.

Отмена лимитов по доле участия иностранного капитала в новых компаниях по финансовым активам и фирмах по управлению финансами, инициированными коммерческими банками.

Значительное расширение сферы деятельности банков на иностранном капитале.

Устранение отдельных ограничений на рамки деятельности компаний по ценным бумагам на совместном капитале, внутренние и иностранные инвестиции будут одинаковыми.

Окончательная отмена требования о наличии представительства на территории Китая в течение двух лет до начала работы страховой компании на иностранном капитале в стране.

Запуск торгов между биржами Шанхая и Лондона запланирован на 2018 год

Благодаря совместным двусторонним усилиям Китая и Великобритании, подготовительная работа по запуску перекрестных торгов между Шанхайской и Лондонской биржами успешно продвигается, ожидается, что механизм будет введен в действие в течение этого года.

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