Китайский пассажирский самолет совершил незапланированную посадку из-за попытки захвата заложника

БАКУ /Trend/ - Пассажирский самолет Китайской международной авиакомпании Air China, выполнявший рейс СА1350 по маршруту Чанша (пров. Хунань, Центральный Китай) - Пекин, был вынужден приземлиться в аэропорту Чжэнчжоу (пров. Хэнань, Центральный Китай) из-за того, что один из пассажиров попытался взять члена экипажа в заложники.

Как сообщили в Управлении гражданской авиации КНР (УГА), мужчина угрожал члену экипажа авторучкой.

Рейс CA1350 приземлился в международном аэропорту Синьчжэн города Чжэнчжоу в 9:58 утра. В 13:17 инцидент был благополучно разрешен.

Как сообщило УГА, пассажиры и члены экипажа находятся в безопасности.

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