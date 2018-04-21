МИД КНР прокомментировал введение США ограничений в сфере высоких технологий

То, что США под предлогом национальной безопасности неоднократно вводили ограничения на китайско-американскую торговую и инвестиционную деятельность в сфере высоких технологий, является торговым протекционизмом под видом национальной безопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает агентство Синьхуа.

По словам Хуа Чуньин, в последнее время США неоднократно заявляли об угрозе национальной безопасности США в связи с развитием в Китае сферы высоких технологий. Представитель МИД КНР отметила, что это раскрыло «гегемонистский настрой американской стороны».

По ее словам, США, с одной стороны, требуют от Китая еще больше открыть рынок, а с другой стороны, под предлогом национальной безопасности неоднократно ограничивали обычную торгово-инвестиционную деятельность Китая, что не соответствует законам рынка, международным правилам и постоянно упоминаемым американской стороной принципам справедливости и равенства.

Хуа Чуньин отметила, что США оказывают давление на научно-техническое развитие и прогресс Китая под предлогом национальной безопасности.

«Американской стороне необходимо понять, что научно-технический прогресс должен служить благу всего человечества, а не превращаться в инструмент продвижения гегемонии какой-либо страны»,-сказала она.

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