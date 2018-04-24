Лидеры Китая и Индии обсудят всеобъемлющие, долгосрочные и стратегические вопросы

Член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И на состоявшейся сегодня совместной с прибывшей с визитом в Китай министром иностранных дел Индии Сушмой Сварадж встрече с журналистами объявил, что председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди 27-28 апреля проведут неформальную встречу в городе Ухань провинции Хубэй., сообщает Синьхуа.

Лидеры двух стран проведут стратегическое обсуждение небывалых за сто лет перемен в современной мировой обстановке, углубленно обменяются мнениями по всеобъемлющим, долгосрочным и стратегическим вопросам будущего развития китайско-индийских отношений.

Ван И отметил, что глубокие перемены в мировом устройстве и одновременное быстрое развитие Китая и Индии содействуют большей сбалансированности международных сил, еще большему укреплению тенденции к миру. Китай и Индия являются странами с древней цивилизацией, важными соседними государствами, крупными развивающимися странами с населением свыше 1 млрд человек. Развитие двух стран - это процветание и прогресс одной трети мирового населения, не имеющий прецедентов в истории человечества великий процесс. Две страны являются естественными партнерами по сотрудничеству, взаимные интересы двух стран значительно превосходят расхождения. Эпохальная дружба, взаимовыгодное сотрудничество, совместное развитие являются для двух стран необходимым выбором.

Ван И сообщил, что социализм с китайской спецификой вступил в новую эру, а Индия переживает ключевой период развития и возрождения. На этом фоне решение Си Цзиньпина и Нарендры Моди о проведении данной неофициальной встречи углубит взаимодоверие между лидерами двух стран, позволит сделать стратегические суждения о мировом устройстве и китайско-индийских отношениях, направит магистральный курс китайско-индийских отношений, установит новые цели, раскроет новые перспективы. Это не только пойдет на благо двух стран и народов двух стран, но и окажет важное позитивное воздействие на мир и развитие в регионе и мире.

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