Китай надеется на конструктивность предстоящих торговых переговоров с США

2 мая 2018 13:31 (UTC+04:00)

Китай надеется, что США будут искренними на предстоящих переговорах по торговым проблемам, что станет гарантией их конструктивности, заявила в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает РИА Новости.

Переговоры США и КНР по торговле пройдут в Пекине 3-4 мая. В делегацию США войдут министр финансов Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, торговый представитель в ранге министра Роберт Лайтхайзер, помощники президента США Ларри Кудлоу и Питер Наварро, а также посол США в КНР Терри Брэнстед. Делегацию китайской стороны возглавит премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

"Конечно, учитывая масштаб экономик двух стран, а также сложность вопросов, решить за одну встречу все существующие проблемы, наверное, не совсем реалистично. Но мы надеемся на то, что США будут искренними в желании сохранить стабильность китайско-американских торгово-экономических отношений, будут придерживаться принципов взаимного уважения и равенства во время консультаций, и тогда двусторонние переговоры будут конструктивными", — завила на брифинге Хуа Чуньин.

Говоря об ожиданиях китайской стороны, Хуа Чуньин отметила, что решение торгового конфликта между двумя крупнейшими экономиками мира без сомнения соответствует общим интересам не только Китая и США, но и совпадает с ожиданиями остальных стран мира.

Это первые переговоры, которые стороны проведут после начала торгового конфликта из-за введенных США ввозных пошлин на сталь и алюминий, а также угроз Вашингтона ввести пошлины на товары китайского производства, соответствующие примерно 150 миллиардам долларов американского импорта в год.

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