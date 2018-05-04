У некоторых панд в китайском Чэнду исчезли темные круги под глазами

На днях на научно-исследовательской базе по разведению панд в Чэнду (город на юго-западе Китая) у некоторых панд темные круги под глазами стали белыми, что привлекло большое внимание любителей панд, сообщает People's Daily.

Второго мая известный китайский окулист, профессор Ло Цинли провел консилиум, посвященной этой проблеме, и представил результаты проверки. По словам профессора, конкретная причина болезни еще не известна. Однако, отметил он, если провести аналогию с людьми, то у человека также может беспричинно возникать заболевание, которое характеризуется белыми кругами под глазами и называется синдромом Фогта-Коянаги-Харада.

На научно-исследовательской базе по разведению панд в Чэнду сообщили, что на данный момент специалисты активно ищут причину болезни и будут применять соответствующие эффективные меры.

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