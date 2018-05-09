В Китае создан первый глубоководный рыбопромысловый район

4 мая в городе Циндао китайской провинции Шаньдун был запущен в эксплуатацию первый полностью погруженный интеллектуальный садок «Шэньлань-1», самостоятельно разработанный Китаем, сообщенает сайт «Хуаньцюван».

Интеллектуальный садок «Шэньлань-1» был разработан Китайском университетом океанологии и Институтом оборудования для океанографических работ провинции Хубэй по поручению рыбопромышленной компании города Жичжао "Ваньцзэфэн" и был создан компанией Wuchang Shipbuilding Industry Group Co.,Ltd в городе Циндао. Садок имеет периметр 180 м и высоту 38 м, весит 1400 тонн.

Данное оборудование будет использоваться для выведения канадских лососей в морском районе в более 100 морских милях к востоку от города Жичжао, за раз может разводить 300 тысяч канадских лососей, добыча рыбы составит 1500 тонн.

Введение в эксплуатацию первого полностью погруженного интеллектуального садка «Шэньлань-1» является важным событием в модернизации индустрии аквакультуры в Китае и дает новый импульс для расширения возможности использования морской воды и роста морской экономики. По словам соответствующих лиц, это первое в Китае глубоководное рыболовное оборудование, а также первое полностью погруженное глубоководное рыболовное оборудование в мире. В процессе разработки «Шэньлань-1» компании осуществили несколько основных технологий, таких как регулирование подъёма и падения, защита от акул, добавление кислорода, сбор мертвой рыбы и т.д

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