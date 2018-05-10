Китай и Япония подписали соглашения по торгово-экономическому сотрудничеству

10 мая 2018 14:06 (UTC+04:00)

Министр коммерции КНР Чжун Шань и министр экономики и промышленности Японии Хиросигэ Сико в присутствии премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна и премьер-министра Японии Синдзо Абэ подписали меморандум "Об усилении сотрудничества в сфере торговли услугами", сообщает агентство Синьхуа.

Кроме того, Государственный комитет по делам развития и реформ КНР и министерство коммерции КНР подписали совместно с министерством иностранных дел Японии и министерством экономики и промышленности Японии меморандум "О сотрудничестве Китая и Японии на третьих рынках".

Стороны договорились о создании "двустороннего механизма сотрудничества в сфере торговли услугами" и об активном стимулировании взаимовыгодного сотрудничества в сфере услуг, а также об укреплении сотрудничества на третьих рынках, о создании в рамках механизма Китайско-японского экономического диалога на высоком уровне межведомственного "рабочего механизма в сфере продвижения сотрудничества Китая и Японии на третьих рынках" и о проведении "Форума по сотрудничеству Китая и Японии на третьих рынках".

В настоящее время отмечается тренд на стабилизацию и новый рост торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Японией. В 2017 году общий объем двусторонней торговли вновь вернулся к отметке в 300 миллиардов долларов.

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