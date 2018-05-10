Китай подписал контракт на участие в ЭКСПО-2020 в Дубае

Состоялась церемония подписания контракта на участие Китая в ЭКСПО-2020 в Дубае, что ознаменовало всестороннее начало соответствующей подготовительной работы китайской стороны, сообщает агенство Синьхуа.

Государственный министр ОАЭ по международному сотрудничеству, генеральный директор "Дубай ЭКСПО-2020" Рим Аль Хашими поблагодарила Китай за огромную поддержку ЭКСПО, отметив, что активное участие китайской стороны продемонстрировало высоту и уровень отношений стратегического партнерства между ОАЭ и Китаем.

По ее словам, в современном мире Китай занимает лидирующую позицию в сфере научно-технических инноваций, поэтому ОАЭ надеются, что на платформе ЭКСПО в Дубае Китай покажет самые передовые технологии и результаты инновационной деятельности.

Генеральный представитель правительства КНР по китайскому павильону на ЭКСПО в Дубае, заместитель руководителя Китайского комитета содействия развитию международной торговли Чжан Вэй заявил корр. Синьхуа, что на ЭКСПО-2020 Китай построит сверхбольшой павильон площадью 4636 квадратных метров, девизом которого станет "Создание сообщества с единой судьбой для всего человечества - инновации и возможности".

Отметим, что ЭКСПО-2020 в Дубае станет первым ЭКСПО, которое пройдет на Среднем Востоке. К настоящему времени в качестве его участников зарегистрированы более 170 стран. Девиз ЭКСПО-2020 - "Объединим умы для создания будущего".

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