Ответные меры Китая на ввод пошлин США немедленно вступили в силу

Ответные меры КНР на ввод новых 25-процентных пошлин США на ряд китайских товаров вступили в силу немедленно после соответствующих действий американской стороны, заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан в пятницу, передает РИА Новости.

"После того, как США ввели новые тарифы, ответные меры Китая также немедленно вступили в силу", — заявил дипломат на брифинге.

При этом он не уточнил количество и перечень товаров, пошлины на которые ввела китайская сторона.

Взаимные повышенные таможенные пошлины между США и Китаем вступили в силу 6 июля. США 15 июня объявили о введении ввозной пошлины в 25% на импорт из Китая объемом в 50 миллиардов долларов в год. Новые пошлины на товары из Китая пограничные и таможенные службы США начнут взимать с 6 июля.

Китай со своей стороны сразу же объявил, что введет 25-процентную ввозную пошлину на 659 наименований импортируемых из США товаров на сумму 50 миллиардов долларов. Таможенная пошлина по 545 наименованиям товаров на сумму около 34 миллиардов долларов начнет действовать с 6 июля, по оставшимся наименованиям дата вступления в силу торговой меры будет опубликована позже.

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