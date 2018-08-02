Китай и АСЕАН согласовали проект кодекса поведения в Южно-Китайском море

2 августа 2018 17:04 (UTC+04:00)

Китай и государства Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на встрече в Сингапуре в четверг согласовали проект общего кодекса поведения в Южно-Китайском море, заявил глава МИД КНР Ван И по итогам министерского совещания КНР-АСЕАН в Сингапуре, передает РИА Новости.

"Министр иностранных дел Сингапура только что сообщил, что Китай и АСЕАН достигли консенсуса по тексту проекта общего кодекса поведения в Южно-Китайском море", — заявил Ван И, слова которого приводятся на сайте внешнеполитического ведомства Китая.

Ван И добавил, что "это важный прогресс в процессе консультаций по кодексу".

"Я считаю, что консультации по кодексу могут в значительной мере ускориться, если мы исключим вмешательство извне, мы докажем, что КНР и страны АСЕАН сами могут поддерживать мир и стабильность в Южно-Китайском море, что мы способны путем переговоров установить региональные правила, которые будут всеми уважаться", — подчеркнул китайский министр.

Китай и страны АСЕАН в 2012 году подписали декларацию о международной политике в Южно-Китайском море, она также предусматривает создание общего Кодекса поведения всех вовлеченных государств, работа над которым началась еще в 2013 году.

В АСЕАН входят Таиланд, Индонезия, Малайзия, Бруней, Филиппины, Мьянма, Лаос, Вьетнам, Камбоджа и Сингапур.

У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.

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