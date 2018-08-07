Торговля Пекина с ЕС увеличилась на 11% в первом полугодии

7 августа 2018 19:54 (UTC+04:00)

Объем торговли между Пекином и ЕС в первой половине текущего года составил около 150 млрд юаней (около 22 млрд долл США) с приростом на 11 процентов в годовом выражении. Об этом свидетельствуют последние данные местной таможни, передает агентство "Синьхуа".

Данные показывают, что объем внешней торговли китайской столицы в первом полугодии составил 1,29 трлн юаней при увеличении на 20,7 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. В частности импорт увеличился на 18,9 процента, экспорт - на 29,2 процента

На долю 28 стран ЕС пришлось 11,6 процента внешней торговли Пекина. Объем торговли с США составил 129,3 млрд юаней с приростом на 26,3 процента в годовом исчислении. Торговля со странами АСЕАН увеличилась на 54 процента до 125,5 млрд юаней и составила 9,7 процента от общего объема внешней торговли Пекина.

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