В Китае 14 человек заразились кожной формой сибирской язвы

Четырнадцать человек заразились кожной формой сибирской язвы в китайской провинции Хэйлунцзян, передает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось возможном случае вспышки сибирской язвы у овец на одной из скотоводческих ферм уезда Хуанань городского округа Цзямусы провинции Хэйлунцзян.

"С 7 августа в некоторых районах провинции были выявлены случаи заражения человека сибирской язвой. В этот раз произошла вспышка эпидемии кожной формы сибирской язвы", — говорится в распространенном сообщении провинциального комитета по вопросам здравоохранения.

Сообщается, что по состоянию на 18.00 9 августа на территории провинции было зарегистрировано 14 случаев заражения человека кожной формой сибирской язвы.

"Из 14 пациентов один уже выписался из больницы, 10 человек проходят лечение в Харбине, 2 человека — в городе Цзямусы и один человек — в Цзиси. Состояние пациентов оценивается как стабильное", — отмечается в заявлении.

Власти отмечают, что больше всего человек заразилось этим вирусом в 2010 году – 38 человек. Вспышка этого года сохраняется на уровне 2016, 2017 годов. Власти принимают меры, чтобы не допустить распространения эпидемии.

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