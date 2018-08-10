В Китае 14 человек заразились кожной формой сибирской язвы

10 августа 2018 08:44 (UTC+04:00)

Четырнадцать человек заразились кожной формой сибирской язвы в китайской провинции Хэйлунцзян, передает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось возможном случае вспышки сибирской язвы у овец на одной из скотоводческих ферм уезда Хуанань городского округа Цзямусы провинции Хэйлунцзян.

"С 7 августа в некоторых районах провинции были выявлены случаи заражения человека сибирской язвой. В этот раз произошла вспышка эпидемии кожной формы сибирской язвы", — говорится в распространенном сообщении провинциального комитета по вопросам здравоохранения.

Сообщается, что по состоянию на 18.00 9 августа на территории провинции было зарегистрировано 14 случаев заражения человека кожной формой сибирской язвы.

"Из 14 пациентов один уже выписался из больницы, 10 человек проходят лечение в Харбине, 2 человека — в городе Цзямусы и один человек — в Цзиси. Состояние пациентов оценивается как стабильное", — отмечается в заявлении.

Власти отмечают, что больше всего человек заразилось этим вирусом в 2010 году – 38 человек. Вспышка этого года сохраняется на уровне 2016, 2017 годов. Власти принимают меры, чтобы не допустить распространения эпидемии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Совместный инвестфонд Китая и ЕС привлек 600 млн. евро
Китай 00:34
Количество контейнерных поездов по маршруту Китай-Европа через Казахстан увеличилось в 1,4 раза
Китай 9 августа 21:45
Китай стал вторым по величине поставщиком круизных туристов в мире
Китай 9 августа 21:06
Объем торговли услугами Китая вырос в первом полугодии на 8,5%
Бизнес 9 августа 17:51
Премьер Госсовета Китая призвал реформировать ООН и ВТО
Китай 8 августа 20:55
Китайская компания построит в Казахстане завода по производству нейлона
Бизнес 8 августа 18:24
Лента новостей
Итальянская Eni объявила в Туркменистане тендер
Тендеры 08:14
Талибы штурмуют город Газни в центре Афганистана
Другие страны 07:58
Создается новый конкурентоспособный маршрут для поставок азербайджанской нефти в Европу (Эксклюзив)
Энергетика 07:25
Власти Теннесси впервые за девять лет привели в исполнение смертную казнь
США 07:03
Число задержанных по делу о покушении на Мадуро выросло до 10 человек
Другие страны 06:21
В Facebook запретили размещать чертежи для создания оружия на 3D-принтерах
В мире 05:51
Во Франции добились от Twitter отмены 250 пунктов договора с пользователями
Европа 05:20
В Венесуэле выдали семь ордеров на арест причастных к покушению на Мадуро
Другие страны 04:43
В тайных захоронениях в Мексике нашли тела 17 человек
Другие страны 04:13