Китай выступил за сохранение и реализацию соглашения по иранскому атому

8 сентября 2018 09:48 (UTC+04:00)

Китай последовательно выступает за сохранение и соблюдение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной проблеме, который способствует поддержанию мира на Ближнем Востоке, заявил вице-председатель Центрального военного совета КНР Чжан Юся на встрече с министром обороны Ирана Амиром Хатами, передает РИА Новости.

"Китай готов работать с Ираном для углубления стратегического взаимного доверия и продвижения отношений между двумя странами и армиями", — заявил Чжан Юся, слова которого приводит минобороны КНР.

Он отметил, что "СВПД по иранскому ядерному вопросу является международным соглашением, которое имеет законную силу и признано ООН".

"СВПД способствует поддержанию мира и стабильности на Ближнем Востоке, а также сохранению международного режима нераспространения, необходимо продолжить его реализацию, Китай готов вместе со всеми заинтересованными сторонами, включая Иран, прикладывать для этого необходимые усилия", — заявил зампред ЦВС.

Хатами в свою очередь отметил, что "дружба Ирана и Китая имеет долгую историю, а отношения вооруженных сил двух стран имеют широкие возможности для развития".

"Иран благодарен Китаю за постоянную поддержку по вопросам, представляющим для Тегерана важнейший интерес… Иран готов укреплять деловое сотрудничество с Китаем в различных сферах и продвигать непрерывное развитие отношений между двумя странами и вооруженными силами двух государств", — добавил Хатами.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят СВПД, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.

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