Городских жителей в Китае стало на 640 млн больше за годы реформ и открытости

Китай за последние 40 лет добился существенного повышения уровня урбанизации и быстрого роста городского населения благодаря своей политике реформ и открытости. Об этом свидетельствует новый доклад Государственного статистического управления, сообщает агентство Синьхуа.

Согласно приведенным в нем данным, на конец 2017 года в Китае постоянных жителей городов и поселков городского типа насчитывалось 810 млн человек, что на 640 млн превзошло уровень 1978 года, при среднегодовом росте на 16,44 млн. Доля городского населения, таким образом, достигла в стране 58,52 проц., увеличившись с 17,92 проц. в конце 1978 года.

За данный период количество городов в Китае увеличилось в 3,4 раза - со 193 в 1978 году до 661 в 2017-м. При этом если 40 лет назад с населением не менее 5 млн человек был один Шанхай, то сегодня таких городов в Китае 16.

Кроме количественных изменений произошли и важные качественные, выражающиеся, в частности, в заметном улучшении общественного городского транспорта и инфраструктуры. На конец 1978 года рельсовый транспорт работал лишь в Пекине, с протяженностью путей 23,6 км, но по состоянию на конец 2017 года такой вид транспорта получил распространение в 32 китайских городах, общая протяженность линий составила 4484 км. Парк пассажирских автобусов составлял в 1978 году 17 тыс. машин для всех городов, а на конец 2016 года - 477 тыс. для городов окружного уровня и выше.

Доклад Госстата также показал существенное улучшение жизни городского населения. Так, в 2017 году располагаемый среднедушевой доход городского населения составил 36 396 юаней /5322 долл. США/ - в 15,4 раза больше, чем в 1978 году. Численность занятого населения в городах и поселках городского типа увеличилась более чем вчетверо за 40 лет - до 424,62 млн человек на конец прошлого года.

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