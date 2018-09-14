Китайский рынок в январе-августе продемонстрировал незначительный рост

Незначительный рост продемонстрировал китайский авторынок за первые восемь месяцев 2018 года, когда в стране было выпущено 18,13 млн автомобилей, а продано 18,09 млн единиц, сообщает агентство Синьхуа.

Как показывают данные Ассоциации автомобилестроительной промышленности Китая, объемы выпуска и реализации автомобилей в январе-августе возросли в годовом выражении на 2,77 и 3,53 проц. соответственно, против 3,52 и 4,33 проц. за январь-июль.

При этом по пассажирским автомобилям рост составил, соответственно, 1,92 и 2,6 проц. /15,32 млн выпущенных и 15,19 млн проданных/, по коммерческим автомобилям - 7,69 и 8,71 проц. /2,82 млн и 2,9 млн/.

В то же время высокие темпы роста показал сегмент машин на новых источниках энергии: 607,2 тыс. выпущенных и 600,6 тыс. проданных, при увеличении в годовом выражении на 75,38 проц. и 87,96 проц. соответственно. В частности, электромобилей было произведено 454,5 тыс., продано 446,6 тыс. /рост на 60,17 и 71,58 проц./, гибридов - 152,6 тыс. и 153,8 тыс., рост в 2,4 и 2,6 раза.

По объемам продаж автомобилей китайских марок в первую десятку лидеров вошли компании SAIC Motor, "Цзили /Гили/", "Чанъань", "Дунфэн", ВAIC Motor, "Чанчэн", Цижуй /Чери/, FAW, GAC и JAC. Всего ими были проданы 7,49 млн автомобилей за восемь месяцев - это 81,32 проц. всех проданных автомобилей китайских марок.

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