Пекин призывает Вашингтон не создавать препятствия для китайских СМИ

19 сентября 2018 13:26 (UTC+04:00)

МИД КНР надеется, что соответствующие стороны не будут создавать препятствий для нормальной работы китайских СМИ в США, заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Гэн Шуан, передает РИА Новости.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что минюст США потребовал от китайских новостного агентства Синьхуа и телеканала CGTN зарегистрироваться в качестве иностранных агентов. По данным издания, минюст сообщил об этом агентству и телеканалу "в течение последних недель". В пресс-службе американского минюста заявили РИА Новости, что ведомство не комментирует эту информацию.

"Насколько мне известно, американская и китайская стороны проводили контакты по этому поводу. Мы надеемся, что соответствующие стороны будут предоставлять благоприятные условия для нормальной работы СМИ, а не создавать препятствия", — заявил на брифинге Гэн Шуан, комментируя сообщения о якобы требовании минюста США к китайским государственным СМИ зарегистрироваться в качестве иностранных агентов.

По сообщению Wall Street Journal, решение совпало с "наращиванием усилий чиновников США по противодействию операциям по усилению влияния иностранных государств и ужесточением их позиции по ряду политических мер Китая".

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