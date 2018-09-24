Китай отменил торговые переговоры с США

24 сентября 2018 10:36 (UTC+04:00)

Китай отменил торговые переговоры с США после нового раунда введения импортных пошлин между странами, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает РИА Новости.

Как заявили источники, ссылаясь на официальную позицию Китая, подобная тактика США не будет стимулировать сотрудничество с китайской стороны. Пекин, отклоняя переговоры, придерживается своего стремления избегать переговоров под давлением.

При этом, добавляют источники, Китай оставляет открытой возможность начать новые переговоры с Вашингтоном в следующем месяце.

Неделю назад президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 10% на товары из Китая на 200 миллиардов долларов. Решение вступило в силу 24 сентября, с 1 января тарифы вырастут до 25%. Китай тогда же заявил, что в ответ на новые пошлины США с 24 сентября вводит симметричные повышенные пошлины на импорт более 5,2 тысячи наименований американских товаров объемом 60 миллиардов долларов.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

В августе США ввели пошлину в 25% на импорт китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов. Сразу после этого китайская сторона ввела аналогичные меры. Недовольство США вызывает торговый дисбаланс между двумя странами, который, по оценкам Вашингтона, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Нефть дорожает более чем на 1% на заявлениях ОПЕК+
Энергетика 10:29
Госсовет КНР: Действия США стали угрозой свободной торговле
Китай 10:06
Узбекистан сможет работать с Gucci, Louis Vuitton, Adidas, Nike - Министерство внешней торговли
Бизнес 09:15
США и Афганистан закупают в Туркменистане нефтепродукты
Бизнес 09:14
В Тихом океане набирает силу угрожающий Китаю новый тайфун
Китай 07:54
Трамп посвятит свою речь в ООН реформе международной торговли
США 05:43
Лента новостей
Новак: Россия еще рассматривает вопрос о вступлении в ОПЕК в качестве наблюдателя
Энергетика 10:43
Цены на авиабилеты могут снизиться в Казахстане в будущем году
Бизнес 10:37
Нефть дорожает более чем на 1% на заявлениях ОПЕК+
Энергетика 10:29
На границе Узбекистана и Таджикистана произошло землетрясение
Узбекистан 10:29
Стоимость банковских металлов в Азербайджане снизилась
Бизнес 10:21
Совокупный капитал зарегистрированных в Турции азербайджанских компаний вырос в три раза
Бизнес 10:20
Стала известна дата встречи глав МИД Азербайджана и Армении
Политика 10:16
Президент Азербайджана своим выступлением в парламенте дал шанс Армении сделать выводы и встать на правильный путь - депутат
Политика 10:11
Госсовет КНР: Действия США стали угрозой свободной торговле
Китай 10:06