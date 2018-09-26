Россия и Китай должны защищать систему свободной торговли

Пекин и Москва должны усилить координацию и коммуникацию, совместно защищать международное право и систему свободной торговли, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает РИА Новости.

"В условиях текущей международной ситуации Россия и Китай должны усиливать стратегическую коммуникацию и координацию, решительно защищать мультилатерализм, международное право, систему свободной торговли", — сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР.

Он подчеркнул, что сторонам также необходимо совместно планировать дальнейшие двусторонние обмены на высоком уровне.

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